Homem paga conta com notas falsas, é perseguido por gerente de posto e acaba preso em Apucarana

Um homem foi preso após ser acusado de pagar uma conta com notas falsas em um posto de combustíveis no Centro de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. O crime foi registrado na noite desta terça-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, o gerente do estabelecimento comercial denunciou o suspeito, que teria abastecido um Volkswagen Gol com R$ 100 de gasolina. O homem teria entregado duas notas ao atendente e saído rápido.

O colaborador do caixa repassou as notas para o gerente, que identificou a falsificação, visto que não javia marca d'água e ambas tinham a mesma numeração.





Diante do ocorrido, o gerente do posto de combustíveis teria pegado sua motocicleta e acompanhado o carro do suspeito até a saída para Cambira, onde viu uma equipe policial e entrou em contato para pedir ajuda.





O gerente relatou aos policiais que, durante a perseguição, o acusado teria ameaçado lhe dar um tiro, o que levantou suspeitas sobre a possibilidade de o homem ter uma arma.





Os policiais conseguiram abordar o suspeito e, no veículo, encontraram uma espingarda de chumbinho. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Jandaia do Sul.