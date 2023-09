Homem morre afogado após mergulhar na barragem do Lago Igapó

O Corpo de Bombeiros foi acionado no início da tarde dessa sexta-feira (8) para tentar salvar uma pessoa que foi vítima de afogamento perto ds barragem do Lago Igapó 1, mas os socorristas encontraram o homem já sem vida. A identidade e idade da vítima ainda não foram reveladas.





Os socorristas foram acionados por populares que estavam no local e tiveram dificuldades para encontrar o corpo que estava submerso. "A gente chegou rapidamente, cerca de cinco minutos, já que o quartel fica aqui próximo. Até descer e pular e achar o corpo foram cerca de 30 minutos", disse o Cabo Martins do Corpo de Bombeiros.

Como o fundo do lago está escuro e com entulhos, o campo de visão dos socorristas estava prejudicado. "Fomos conseguir achar o corpo no tato, lá tem bastante pedra e entulho. Infelizmente achamos o corpo sem vida."





As pessoas que acionaram os bombeiros não conheciam a identidade da vítima. O Corpo de Bombeiros não soube informar se o homem tinha ingerido álcool ou outras substancias antes do mergulho fatal.





"Só viram ele afundando, não sabiam o nome dele. Provavelmente pelo calor, o homem entrou no Lago para se refrescar, mesmo com placas de proibido." O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal de Londrina).