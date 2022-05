Idoso tem lapso de memória e se perde no Calçadão de Londrina

Um idoso teve que receber a ajuda de guardas municipais no Calçadão de Londrina, no fim da tarde desta quinta-feira (19). Segundo populares que transitavam pelo local, o homem estava perdido e não sabia como voltar para a sua casa.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Os guardas conversaram com o idoso, porém, ele não conseguia lembrar o endereço de sua residência e relatou que tinha problemas de saúde. Com algumas informações disponíveis, a equipe consultou o sistema, conseguindo localizar o contato da família e, na sequência, prestou o apoio para que ele pudesse retornar até sua casa, em segurança.

Continua depois da publicidade





Ainda na tarde de quinta-feira, a Guarda Municipal prestou apoio a um homem em situação de rua que estava no Calçadão e em crise de hipoglicemia. Imediatamente, a equipe fez contato com os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que foram até o local e prestaram atendimento.