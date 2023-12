Iluminação pública é um dos aspectos mais positivos para os londrinenses

Além de ser uma das referências dos londrinenses, a iluminação pública também é uma das que menos causam preocupações. De acordo com a mesma pesquisa do Fórum, apenas 6,8% dos londrinenses consideram a iluminação preocupante, colocando o serviço em 19º lugar dentre 25 áreas mencionadas.

A Londrina Iluminação é uma companhia pública municipal que tem apenas nove anos de existência e um quadro funcional bem enxuto, com 71 funcionários. A empresa é a delegatária do serviço de iluminação pública de todo o município, que possui um parque de iluminação de 65 mil pontos. Ela é quem se responsabiliza pela manutenção e pela modernização (troca de LED) de todo o parque.

Segundo os números apresentados, a iluminação de ruas e praças públicas, que tem 34,3% de apontamento dentre os 600 entrevistados, só perde para "áreas verdes" com 41,8% e para a "coleta de lixo", com 39,5% das preferências.





Os resultados alcançados pela iluminação pública na pesquisa de 2023 são os melhores obtidos nos últimos quatro anos - justamente o ano em que a Londrina Iluminação intensificou o programa municipal “Londrina Cidade Iluminada”, que objetiva trocar toda a iluminação antiga do município pela tecnologia “



LED (Light Emitting Diode)”, que deixa a cidade com mais sensação de segurança, com uma iluminação mais adequada, com mais luz e menos custo/manutenção, que oferece mais conforto e prazer, define melhor as cores durante a noite, melhora a visualização do tráfego de veículos e a mobilidade urbana, e que proporciona uma boa ocupação das praças públicas no período noturno.





Os “Indicadores de Desenvolvimento 2023” levantados pelo Fórum Desenvolve Londrina já está em sua 17ª edição (começou em 2007) e possui 71 páginas. Trata-se de um conjunto de índices numéricos que espelham a real situação econômica e social do município, e um referencial que fornece elementos sobre os quais é possível discutir, estabelecer parcerias, elaborar projetos e propor ações concretas. Ele foi escrito para transmitir as informações mínimas necessárias para a implantação, pelas comunidades, de um sistema de acompanhamento de indicadores que quantifiquem o desenvolvimento de Londrina, embora seja um instrumento orientativo genérico, não sendo seu objetivo esgotar o assunto ou tratar de exceções.