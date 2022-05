Incêndio consome casa próxima ao Colégio Padre Anchieta, em Londrina

Um incêndio consumiu uma casa de madeira na Rua Riachuelo, no Jardim Higienópolis, próximo ao Colégio Estadual Padre Anchieta, em Londrina, na madrugada deste sábado (14). Segundo moradores da região, a residência, que estava fechada já há algum tempo, servia de abrigo para moradores de rua.

Moradores do entorno acordaram com o barulho do crepitar do fogo atingindo a madeira e as telhas. Pessoas que passavam no local e vizinhos chamaram os bombeiros, que, embora tenham agido de prontidão, não puderam evitar que praticamente toda a parte de madeira tenha sido consumida.

De acordo com André Carlos Muller, que mora próximo à casa incendiada, a residência teria pertencido a uma pioneira da cidade, uma espanhola chamada Plácida – ele não se recorda do sobrenome. “Dona Plácida era muito querida, ela gostava de ficar em frente ao quintal nas saídas dos alunos pra ver as crianças. Ela já é falecida e, no momento, não morava ninguém ali”, conta.





A reportagem tentou contato com um parente da senhora citada, mas não obteve retorno até o fechamento da notícia.



Procurado, o Corpo de Bombeiros não soube dar informações porque a ocorrência foi atendida no plantão anterior ao consultado pela reportagem.