Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta quarta-feira

Eleitores de Londrina aprovam atendimento com horário estendido no Fórum Eleitoral

Antes mesmo das 9h desta terça-feira (23), dezenas de eleitores aguardavam do lado de fora do Fórum Eleitoral para regularizar o cadastro eleitoral. O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) ampliou o horário de atendimento das 9h às 18h,