Rádio AlmA Londrina abre inscrições para Oficina de Criação de Podcasts gratuita

A segunda Oficina de Criação de Podcasts da Alma Londrina Rádio Web está com inscrições abertas. A atividade formativa e gratuita será realizada no proximo sábado (27) em duas etapas: das 9h as 12h e das 14h às 17h, na Vila Cultural AlmA Brasil localizado na Rua Argentina, 693, centro de Londrina.





A finalidade da oficina é fornecer habilidades e conhecimentos básicos aos participantes para desenvolver podcasts próprios na grade de programação da web rádio. O projeto tem o patrocínio do PROMIC (Programa Municipal de Incentivo à Cultura ) da Prefeitura de Londrina e a coordenação do jornalista Daniel Thomas.

A oficina conta com 10 vagas disponiveis, as inscrições podem ser feitas por meio do formulário on-line disponível e estão abertas até o dia 26 de abril, às 14 horas para pessoas maiores de 18 anos .





PROGRAMAÇÃO





Os participantes serão introduzidos aos fundamentos dos podcasts, incluindo características, formatos, e conteúdos, além de aprenderem a criar roteiros, a desenvolver um programa piloto, gravar os programas propostos pelos (as) participantes e divulgação de podcasts nas mídias sociais.





Outro foco será o jornalismo e a pesquisa de informações para enriquecer os conteúdos dos podcasts, especialmente relacionados à história cultural da cidade.