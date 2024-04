Mutirão do Cartão Comida Boa atendeu cerca de 900 beneficiários em Londrina

No último sábado (20), a Prefeitura de Londrina, por meio da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), realizou o segundo mutirão para entrega do cartão Comida Boa, beneficio concedido a famílias de baixa renda para auxílio na alimentação e higiene básica.





Por meio desta ação, mais de 900 famílias de baixa renda foram contempladas com o benefício concedido pelo Governo do Paraná, inserido no Programa Estadual de Transferência de Renda.

Somente nesse dia a SMAS já conseguiu alcançar uma soma expressiva, entregando praticamente 50% do total de 1.915 cartões disponibilizados no lote atual pelo Estado. Ao todo, a Prefeitura de Londrina já alcançou a marca de quase 2.800 cartões entregues em 2024, até o momento.







O lote atual, aberto recentemente, é composto por parcelas de pagamento do cartão referentes aos meses de março, abril e maio. O benefício é voltado a famílias registradas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal, priorizando cidadãos que não estejam recebendo o Bolsa Família.

No mutirão a SMAS contou com 10 servidores mobilizados para atender o público, orientando e prestando suporte aos beneficiários. Após a conferência dos documentos, os cartões magnéticos do Comida Boa foram ativados no próprio momento do atendimento, e os titulares já saíram do local podendo utilizar o item.



CARTÃO COMIDA BOA





O cartão Comida Boa é um benefício de transferência de renda criado pelo governo do estado do Paraná, sendo uma iniciativa para ajudar as pessoas a terem acesso a alimentos de qualidade.





O valor do auxílio mensal é de R$ 80 repassado à famílias que possuem uma renda de até R$ 210 por pessoa, possibilitando a compra de produtos alimentícios e de higiene básicos em estabelecimentos comerciais cadastrados.

Londrina possui hoje 6.950 famílias atendidas por essa política pública, e a seleção das pessoas contempladas é feita pelo governo estadual, que atualiza a listagem a cada três meses, constatando se as famílias inscritas continuam atendendo aos critérios de renda vigentes.





O gerente de Transferência de Renda da SMAS, em exercício, Rodrigo Campos de Barros, informou que as famílias que não compareceram ao mutirão podem retirar seu cartão Comida Boa em qualquer dia da semana, na sede da Assistência Social, localizada na avenida Juscelino Kubitschek (JK), 2.896, Centro de Londrina, , de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h.

“A retirada pode ser feita neste local, dentro do período de vigência do benefício. Quem for beneficiário da área rural de Londrina pode retirar o cartão Comida Boa nas unidades do CRAS Rural nessas regiões. E as pessoas atendidas pelo Centro POP, referenciadas nesse local pelo CadÚnico, também podem procurar o benefício junto à própria unidade”, disse.





Para obter o cartão Comida Boa, o titular do benefício deve ir até a sede da SMAS munido de um documento com foto, não podendo outra pessoa retirar o item em seu lugar. Os interessados em comparecer ao mutirão não precisam fazer agendamento prévio.





As pessoas podem consultar se estão contempladas pelo site do Comida Boa (basta inserir o número do CPF). Ou procurar qualquer unidade da Assistência Social para consultar, caso não tenham acesso à internet.





Além de sempre comunicar todos os cidadãos antecipadamente, via correspondência, a cada liberação de lote do cartão pelo governo estadual, as equipes da SMAS também fazem operações de busca ativa para encontrar e informar as famílias que não comparecem para retirar o benefício.