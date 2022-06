Iniciada implantação da nova rotatória da avenida Santos Dumont em Londrina

Os trabalhos de implantação de uma rotatória na interseção das avenidas Santos Dumont, Comandante João Ribeiro de Barros e Luiz Rossetto, em Londrina, iniciaram na quarta-feira (15).

Com a presença de agentes de trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), foi feita uma interdição parcial de trânsito na avenida Luiz Rossetto, onde começou a ser construída uma caixa de drenagem. “Após a conclusão dessa etapa, vamos interditar as pistas da Santos Dumont para poder executar a rotatória, e a partir de então os motoristas poderão fazer o desvio da maneira que está planejado para acontecer depois da finalização das obras”, disse o secretário de Obras, João Verçosa.



Projetada pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina), a estrutura tem prazo de execução até 28 de julho e os trabalhos são feitos pela empresa Otimiza Engenharia e Empreendimentos, contratada por licitação. O investimento do município é de R$ 224.380,00. A intervenção tem o objetivo de dar mais fluidez ao trânsito naquele ponto, que passou a contar com tráfego mais intenso depois da construção da alça de acesso entre a rua Bolívia e a avenida Dez de Dezembro, ligando as regiões central e leste.







Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, além de otimizar o trânsito, a intervenção visa proporcionar mais segurança ao local, que inclusive contará com nova sinalização viária. “É um projeto muito bem elaborado, e estamos otimistas porque poderemos dar uma resposta para a população que passa por aquele ponto, onde o trânsito é intenso. Todas as pessoas que chegam em Londrina de avião trafegam pela Santos Dumont; é uma avenida importante, que tem um comércio significativo e por onde passam milhares de carros todos os dias”, frisou.