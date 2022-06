Londrina: Construtora descumpre promessa e não inicia rotatória na Santos Dumont

Mesmo com atraso, a empresa Otimiza Engenharia e Empreendimentos Ltda, de Maringá (Noroeste), combinou com a Secretaria Municipal de Obras de começar a construção da rotatória na esquina das avenidas Santos Dumont com Comandante João Ribeiro de Barros, na região leste de Londrina, no dia 8 de junho. Mas a "obra" está do mesmo jeito: sequer saiu do papel.

O problema foi mostrado pela FOLHA no final do mês passado. Depois disso, a construtora se reuniu com a Prefeitura de Londrina e se comprometeu a iniciar os trabalhos, o que não aconteceu. A demora já tinha rendido uma notificação dos fiscais, o que aconteceu novamente nesta terça-feira (14).

O engenheiro responsável pela fiscalização do contrato escreveu, em despacho obtido pela reportagem, "a falta de mobilização de máquinas e mão-de-obra, caracterizando a reiterada falta de atividade por parte da contratada. Informamos que a situação havia sido objeto de notificação, sendo que até o presente momento, não recebemos nenhuma manifestação".







A obra deveria começar em abril, quando foi dada a autorização pela prefeitura. A previsão é que tudo fosse concluído em até três meses. Hoje, o cronograma deveria atingir 55% de execução. A Otimiza Engenharia venceu a licitação com proposta de R$ 224 mil.





