Inscrições para o Concurso Público da Prefeitura de Londrina encerram nesta quinta-feira

Encerra nesta quinta-feira (11), às 17h, o prazo de inscrição para o concurso nº 25/2024 da Prefeitura de Londrina. O edital conta com 18 vagas para cargos de nível técnico de nível superior.





As vagas são para: gestor de comunicação – serviço de jornalismo; gestor social – serviço de terapia ocupacional; gestor social – serviço social; promotor de saúde pública – serviço de fisioterapia; – promotor de saúde pública – serviço de medicina em cardiologia; – promotor de saúde pública – serviço de medicina geral; promotor de saúde pública – serviço de controle médico em saúde ocupacional; – promotor de saúde pública – serviço de medicina em dermatologia; – promotor de saúde pública – serviço de medicina em endocrinologia promotor de saúde pública – serviço de medicina ginecológica; – promotor de saúde pública – serviço de medicina em infectologia; promotor de saúde pública – serviço de medicina em neuropediatria; promotor de saúde pública – serviço de medicina em pediatria; promotor de saúde pública – serviço de medicina em psiquiatria; promotor de saúde pública – serviço de medicina em reumatologia; – promotor de saúde pública – serviço de medicina em urologia; promotor de saúde pública – serviço de odontologia; técnico de saúde em radiologia – assistência técnica de radiologia. O salário varia entre R$8.264,43 a R$10.332,16.

É possível fazer a inscrição e visualizar as informações do concurso através do site oficial. Os inscritos em cargos de nível técnico terão apenas a prova objetiva, enquanto os inscritos de nível superior terão, também, se convocados, a entrega de títulos entre os dias 22 e 23 de maio.







A taxa de inscrição varia de acordo com a vaga, entre R$59 e R$142, e o boleto pode ser pago até o dia 12 (sexta-feira). A prova será realizada no dia 28 de abril, com abertura dos portões às 8h e fechamento às 9h. E o Cartão de Convocação será disponibilizado, para consulta e impressão, no dia 23, reunindo informações sobre o ensalamento dos candidatos.





A divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões sai no dia 29 de abril, um dia depois da realização da prova, e a divulgação do resultado preliminar e a das folhas de respostas saem no dia 21 de maio.