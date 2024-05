Londrina terá uma grande temporada de shows; confira a programação

Humberto Gessinger

Publicidade

O ex-vocalista da banda Engenheiros do Hawaii também vai marcar presença em Londrina com um show no Salão Socialdo Iate Clube. Publicidade

Com um repertório cheio de músicas novas e da época da banda, a apresentação será no dia 14 de junho (sexta-feira), com a abertura às 20h30 e o show às 22h30.

Os ingressos ainda estão disponíveis e os valores variam entre R$ 143 e R$ 2.420. Publicidade





Lagum Publicidade

A banda pop queridinha do momento vai trazer sua turnê para Londrina no dia 29 de junho (sábado), também no Salão Social do Iate Clube. A abertura está marcada para 20h e o show, para 23h30.

Os ingressos ainda estão disponíveis, com valores variando entre R$ 200 para a pista e R$ 1.080 para a mesa, com seis pessoas.





CPM22



Trazendo o rock para a cidade, a banda CPM22 chega ao Iate Clube no dia 30 Agosto (sexta-feira). A abertura está marcada para as 20h e o início do show para as 23h.

Os ingressos ainda estão disponíveis, com dois setores à venda: o VIP, a R$ 90, e o Front-Stage, por R$ 120.





Ultimate Queen

Trazendo o show The Magical Tribute para Londrina, a apresentação pretende homenagear a banda Queen com uma orquestra e coral ao vivo no Teatro Marista, dia 29 de junho (sábado). A abertura do evento será às 20h e a apresentação começa às 21h.

Os ingressos ainda estão disponíveis, variando entre R$ 180 e R$ 240.