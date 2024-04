Jornalista Ariel Palacios vem a Londrina para lançamento de livro

A Livraria da Vila preparou uma programação especial para abril, que conta com lançamentos, sessões de autógrafo e contação de histórias para crianças.





Na sexta-feira (19), das 18h às 21h, a Vila do Aurora Shopping, em Londrina, recebe o jornalista Ariel Palacios para sessão de autógrafos do seu novo livro, "América Latina Lado B."

Com sua verve inconfundível e seu talento para a reportagem, que se tornaram famosos na TV e no rádio, Ariel, que é correspondente da GloboNews e apresentador da CBN, monta um rico e divertidíssimo mosaico dos países que compõem a América Latina, reunindo toda a gama de absurdos, abusos, loucuras e atos nonsense protagonizados por monarcas, ditadores, presidentes e até mesmo líderes religiosos com alguns (ou muitos) “parafusos” a menos, uma espécie que parece se proliferar aos borbotões abaixo e nos arredores da linha do Equador.





Formado em Comunicação Social pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), Ariel tem uma ligação especial com a cidade sendo inclusive um torcedor do LEC.





