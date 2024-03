Júri popular do caso Eduarda Shiguematsu é suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça

A defesa de Ricardo Seidi Shiguematsu, réu no caso da morte da menina Eduarda Shiguematsu, conseguiu na Justiça a suspensão do júri popular, marcado para a próxima quinta-feira (7), em Londrina.





Seidi é pai da menina de 11 anos, brutalmente assassinada em abril de 2019, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O júri popular já foi adiado por, pelo menos, quatro vezes. No ano passado, a defesa do réu solicitou ao STJ que o julgamento acontecesse fora de Rolândia em razão da comoção causada pelo crime. O TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) acolheu o pedido e determinou que o julgamento acontecesse em Londrina.







A defesa, então, interpôs novo recurso, alegando que Rolândia e Londrina são muitos próximas uma da outra, mas no mês passado o TJ-PR indeferiu o pedido e manteve o julgamento em Londrina.



Publicidade





Diante do indeferimento, a defesa de Seidi recorreu ao STJ (Superior Tribunal de Justiça e em sentença proferida no último dia 1 de março, o ministro relator, Ribeiro Dantas, acolheu o pedido, determinando a transferência para outra comarca, ainda não definida.







Na decisão, o ministro destacou a ampla repercussão do caso no meio social, na mídia local e nas redes sociais e considerou que este fato deve ser observado no momento da definição da nova comarca de forma a garantir a isenção no julgamento. Mas o magistrado adiantou, no entanto, que o novo local do julgamento poderá ser próximo a Londrina.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: