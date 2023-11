Leilão de imóveis oferece apartamentos na Gleba Palhano com lance inicial de R$ 150 mil

Nesta sexta-feira (10) e na próxima (17), mais de 200 imóveis em Londrina vão a leilão, com lance inicial de até 50% de desconto em comparação ao valor de mercado.





Estarão disponíveis imóveis das Varas Cíveis de Londrina que foram penhorados por dívidas tributárias junto à Prefeitura de Londrina e outros locais.

A Nakakogue Leilões, organizadora do certame, informa que, além de imóveis, estarão à disposição dos interessados terrenos, itens de informática, de padaria, além de máquina frozen iogurte, ventiladores e centrífugas.





Na Gleba Palhano, um dos bairros mais nobres e procurados da cidade, há uma sala comercial de 98 m² no Espaço Empresarial Garcia Pedriali com lance inicial de R$ 150 mil, além de um apartamento residencial de 145 m² com lance inicial de R$ 225 mil, no edifício Terra Brasil.

Há opções de apartamento duplex na região central, como no Edifício Cleveland, com lance inicial de R$ 225 mil, e no Jardim das Américas, no Edifício Greenfields, com valor para lance mínimo de R$ 650 mil.