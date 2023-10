Londrina ainda tem 1,7 mil casas sem luz

Até o fim da manhã desta quinta-feira (5), 1,7 mil domicílios de Londrina permaneciam sem luz, segundo dados da Copel (Companhia Paranaense de Energia) devido a quedas de árvores e rompimento de fiação.





Equipes trabalharam ao longo da noite de quarta-feira (4) e madrugada, e seguem em campo nos reparos da rede elétrica nos pontos afetados pelo temporal que atingiu diversas regiões do Paraná. Classificada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) como tornado F2 – quando os ventos chegam a 100 km/h –, a tempestade provocou danos graves à rede, como quebra de postes e a queda de árvores sobre os cabos.

Às 11h30, eram 22,3 mil consumidores sem energia no Estado, conforme a Copel. Os municípios mais afetados são Sarandi e Maringá, no Noroeste, com 2,8 mil consumidores desligados cada, e Apucarana (Centro-Norte), com 1,9 mil clientes sem acesso à energia elétrica.





Cascavel (Oeste) está com 1,7 mil consumidores sem energia, e chegou a ter 55 mil consumidores desligados e 43 postes quebrados. Na região Oeste, como um todo, a companhia registrou 78 postes quebrados.

No Norte do estado, até agora, foram identificados 14 postes danificados.





A Copel lembra que, em ocorrências climáticas como esta, é importante o cuidado com a segurança. A população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.





A comunicação sobre falta de luz pode ser feita pelo telefone, mas também por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, o aviso ainda pode ser enviado à Copel por meio de mensagem de texto (SMS) para o número 28593, escrevendo as letras “SL”, de “sem luz”, mais o número da unidade consumidora, que se encontra destacada no cabeçalho da conta de luz.





Atualizada às 12h01.