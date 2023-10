Sobe para 4o o número de árvores derrubadas pelas chuvas e ventos em Londrina

As chuvas e os ventos fortes que atingiram Londrina e a região, no Norte do Paraná, na tarde e na noite desta quarta-feira (4) derrubaram 40 árvores e deixaram cinco imóveis destelhados no município. As regiões mais afetadas foram o Centro e a Zona Norte. Houve uma ocorrência de óleo em pista, conforme boletim divulgado às 9h31.





De acordo com a Defesa Civil de Londrina, as rajadas de vento atingiram a velocidade de 43,2 quilômetros por hora e não houve registro de precipitação na cidade.





Uma das primeiras quedas de árvore aconteceu às 17h09 na rua Paranaguá, na região central, e causou danos à rede elétrica. O mesmo ocorreu com uma árvore que caiu na rua Alagoas, também no Centro.

Uma árvore caída na avenida Madre Leônia Milito, na região sul, deixou parte da via interditada. Outras interdições foram registradas no Conjunto Habitacional Champagnat, no Conjunto Parigot de Souza, na Zona Norte, no Jardim Guararapes, na Zona Leste, e no Leonor, na Zona Oeste.