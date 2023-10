Londrina amplia oferta de vagas para mamografia durante o mês de outubro

A secretaria municipal de Saúde de Londrina inicia o mês de outubro com ampliação das vagas para o exame de mamografia, exame radiológico utilizado para prevenir e identificar lesões benignas e o câncer de mama.





Neste mês, estão sendo ofertadas 2.512 vagas, 600 a mais, e este número pode aumentar de acordo com a procura.



A oferta integra as ações do Outubro Rosa, campanha de conscientização que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero.







O Ministério da Saúde preconiza mulheres de 50 a 69 anos como público-alvo para realização anual da mamografia. Mas, a partir de 35 anos, dependendo dos fatores de risco, é possível antecipar essa avaliação.

As mulheres interessadas em realizar o exame precisam procurar pela UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência e, após consulta e avaliação clínica das mamas, o exame será agendado.







Durante o ano de 2023, a Saúde ofertou, aproximadamente, 1.880 exames de mamografia por mês, dos quais foram executados, mensalmente, uma média de 1.680.



Outro exame muito importante para prevenção de câncer é o citopatológico de colo uterino, conhecido popularmente como exame preventivo, e que é colhido em consulta realizada na UBS. Este mês, a orientação da secretaria é para que todas as unidades de saúde também ampliem a oferta desse exame, já que ele previne a ocorrência do câncer de colo de útero.





A indicação é que mulheres entre 25 e 64 anos, mesmo sem sintomas, realizem esse exame anualmente.





