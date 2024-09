Londrina Basketball conquista terceira vitória seguida no Paranaense

Já são quatro vitórias em cinco jogos, com os últimos três resultados positivos conquistados de maneira consecutiva . Esses são os números da APVE Londrina Basketball na fase de classificação do Campeonato Paranaense Masculino Adulto.





A vítima da vez foi a ADR Maringá, na casa do adversário. Neste domingo (15), no Ginásio de Esportes Arcom, o time londrinense conquistou uma vitória convincente, pelo placar de 97 a 77.



O jogo válido pela quinta rodada da competição começou com ritmo mais eficiente dos donos da casa. A ADRM Maringá não apenas venceu o primeiro período, como foi para o intervalo em vantagem: 41 a 39. Na volta dos vestiários, o time comandado pelo técnico Arody Neto conseguiu impor o sistema defensivo, virou o placar e o cronômetro zerou em 97 a 77 para os visitantes.





A vitória APVE Londrina Basketball teve como destaque a atuação coletiva. O ala Felipe Matias foi o cestinha da equipe, com 29 pontos.

O ala/armador Nathal foi o segundo maior pontuador do time, com 26 pontos, e também foi o líder da partida em assistências, empatado com o armador Joãozinho e com o ala/pivô Felipe Esteve, com 5 registros para cada atleta. Além deles, o líder em rebotes no jogo foi o pivô Felipão, que pegou 14.





“Foi um jogo muito disputado e tivemos uma importante vitória aqui em Maringá. Depois do intervalo, conseguimos construir um jogo defensivo muito bom, que nos deu a vitória. É importante destacar também a evolução do time de Maringá, que valorizou nosso resultado fora de casa”, analisa o técnico Arody Neto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: