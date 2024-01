Londrina Bristlebacks disputa torneio de Flag Football em Guaratuba no fim de semana

O time do Londrina Bristlebacks participa, neste sábado (13) e domingo (14), do campeonato de flag football “Beach Flag”, organizado pela FPFA (Federação Paranaense de Futebol Americano) em Guaratuba (Litoral). A equipe londrinense disputará o torneio com seus times feminino e masculino.





O flag football é conhecido por ser um esporte em que não existe o contato físico e os atletas utilizam um cinto com duas bandeiras coladas por um velcro. No jogo, os participantes precisam roubar as bandeiras do cinto da pessoa que está com posse da bola, sendo a partida disputada com cinco atletas em cada time.

Publicidade

Publicidade





A modalidade é disputada em diferentes formatos no Brasil, geralmente praticada em campos de grama, mas, como é comum em cidades de praia, no campeonato “Beach Flag” os jogos serão realizados nas areias.





A equipe de Londrina irá competir com 18 atletas no elenco feminino e 20 no masculino. No sábado (13), o elenco masculino jogará às 8h contra o time Gralha Azul. Depois, às 10h, enfrenta o time Rams. Já a equipe feminina duela, às 13h, contra o Salamandras Beach Flag, e às 16h a partida é contra o time Frogs. Confira mais informações no perfil da FPFA no Instagram.

Publicidade





No domingo (14), os times que se classificarem, tanto no feminino como no masculino, irão jogar para decidir o quarto, terceiro, segundo e primeiro lugar. No masculino, serão 12 equipes participantes, divididas em quatro grupos com três times cada.





Avançam para as quartas-de-final as duas melhores equipes de cada grupo, totalizando oito times e quatro confrontos eliminatórios feitos em jogo único. Quem vencer seus duelos passará para a semifinal, da qual sairão os dois finalistas, e os perdedores jogarão a decisão de 3º e 4º lugar.

Publicidade





Por sua vez, o torneio feminino conta com seis times divididos em dois grupos, e os dois melhores de cada se classificam para a semifinal, que definirá as finalistas, havendo também a disputa pelo 3º e 4º lugar.





O presidente do Londrina Bristlebacks, Rafael Algarte, comentou que os times de flag football vêm se preparando desde setembro de 2023 para esse campeonato.

Publicidade





“O time feminino, por exemplo, teve um torneio em dezembro em São Paulo, então elas estavam treinando e continuaram os treinos pós-viagem. Praticamente não paramos no final de ano. Esperamos que o “Beach Flag” seja uma experiência boa como preparação para a sequência de 2024. Teremos um período de férias após este campeonato, a partir da próxima semana”, informou.





O grupo feminino faz treinamentos no Aterro do Lago Igapó às terças e quintas-feiras, às 20h, e no sábado, às 10h30.

Publicidade





Essa modalidade teve início no projeto em 2022 com o time feminino, e as atletas já jogaram a fase regional sul da Copa do Brasil em junho do ano passado. Além disso, disputaram o campeonato estadual de Flag em outubro. Já o time masculino teve início em setembro de 2023 e esse será o primeiro campeonato da equipe.





Os próximos campeonatos dos quais as equipes feminina e masculina de flag football do Londrina Bristlebacks irão participar, em 2024, serão o Campeonato Estadual de Flag, agora no primeiro semestre do ano, e o Regional da Copa do Brasil, no segundo semestre.





A equipe do Londrina Bristlebacks é um projeto que conta, há alguns anos, com o patrocínio da Prefeitura de Londrina, tendo recebido durante a temporada 2023 recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina).