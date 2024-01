Londrina: três jovens são indiciados por furto de joias em apartamento de luxo

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava o furto em um apartamento de luxo localizado no jardim Burle Marx, na zona sul de Londrina. O crime aconteceu em junho do ano passado. Na época, bandidos levaram cerca de R$ 100 mil em joias e relógios de grife dos moradores. Os investigadores descobriram, após análise de câmeras de segurança, que o grupo agiu por meio de três jovens, de 19, 21 e 27 anos, sendo que um teve acesso ao interior do prédio, enquanto que os comparsas ficaram vigiando do lado de fora.





Segundo o delegado Mozart Gonçalves, da 10ª Subdivisão policial, os ladrões são suspeitos de crimes parecidos em Curitiba. ''Nos meses de março, abril e maio de 2023 esse grupo agiu na Capital. Existe uma denúncia formal do Ministério Público relativa a três fatos ocorridos em Curitiba. Em um deles foi subtraída a quantia de R$ 300 mil em joias e relógios, na outra situação R$ 20 mil e na terceira não obtiveram êxito'', destacou.

Na sequência, o trio veio para Londrina e, em seguida, para o Rio de Janeiro. ''Eles tentaram praticar delito da mesma natureza, porém, lá a tentativa foi frustada. Entraram em confronto com moradores e dois foram autuados em flagrante de delito'', explicou. Os três bandidos que agiram em Londrina foram identificados. Dois estão presos no Rio de Janeiro há sete meses, enquanto que o terceiro segue foragido





''O que adentrou no apartamento em Londrina se negou a dizer qualquer informação em relação ao furto (durante interrogatório), mas o segundo confessou a participação dele e dos demais. O terceiro está com mandado de prisão expedido'', comentou. As joias não foram recuperadas. Eles foram indiciados por furto qualificado e associação criminosa.





