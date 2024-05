Bibliotecas de Londrina recebem contação de história nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (2), às 9h30, a Biblioteca Municipal Ramal Vila Nova – Padre Adelino de Carli, na região central de Londrina, recebe o primeiro encontro da programação de maio do projeto Toda Quinta tem História. A unidade fica na rua Purus, 45, bairro Vila Nova.





No mesmo dia, a partir das 14h30, a Biblioteca Infantil (Praça 1º de Maio, 110, Centro) também terá a contação de história do conto popular russo intitulado “Papai Urso e os Ursinhos Travessos”, que será trabalhado em todos os cinco encontros do próximo mês.

A história da vez é a versão adaptada por Margaret Mayo, parte do livro infantil “Como Contar Crocodilos”, em que a autora reuniu oito contos populares oriundos de nações, lugares e épocas diferentes.





A contação será feita pela professora e pedagoga Renata Suzue, profissional que atua há alguns anos nas bibliotecas municipais de Londrina junto ao público infantil.

Para todas as atividades desse projeto a entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição prévia. A agenda completa de maio foi divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas, que é responsável pela iniciativa do Toda Quinta tem História.





PRÓXIMOS ENCONTROS





Depois dos dois primeiros encontros, nesta quinta-feira (2), haverá outros três momentos de contação no mês de maio. No dia 16, às 9h30, a Biblioteca Municipal Lupércio Luppi, na zona norte, será o local da ação. O endereço é avenida Saul Elkind, 790, Conjunto Maria Cecília.





