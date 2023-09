Londrina Esporte Clube perde mais uma e soma 16 derrotas na Série B

Embora muitas vezes imprevisível, o futebol também tem seus momentos de obviedade. Por exemplo, no jogo desta quarta-feira à noite, em Fortaleza, não houve surpresas: o Londrina sofreu sua 16ª derrota na Série B ao perder por 3 a 1 para o Ceará num estádio Presidente Vargas lotado. É mais um capítulo de uma história cujo desfecho o torcedor alviceleste já não tem muita dúvida de que será a queda para a Série C. Esta já é a 27ª rodada e o Tubarão ocupa a penúltima posição, com 20 pontos, sete atrás de Avaí e Chapecoense, os primeiros fora da zona do rebaixamento.





Sem Paulinho Moccelin, suspenso, Eduardo Souza optou por deixar a rigor apenas o estreante William Barbio mais avançado e povoou o meio-campo, com Ariel, Higor Leite e Iago Dias um pouco à frente de João Paulo e Fabrício. Mas ainda assim o Londrina pouco atacou na primeira etapa, vacilou demais na defesa e foi facilmente envolvido pelo Ceará, que construiu a vitória em 45 minutos.

Como tem sido rotina, o time voltou a sofrer um gol cedo demais. Aos cinco minutos, Erick abriu o placar só escorando a bola, livre, após escanteio batido por Jean Carlos. Aos 11, o Londrina perdeu Fabrício, machucado, e Moisés entrou em seu lugar. O Londrina deu a falsa impressão de que reagiria ao ter um pênalti marcado com consulta do VAR em lance em que Chrystian Barletta chutou Marcos Pedro dentro da área. João Paulo bateu firme e empatou, aos 23 minutos, anotando o seu sexto gol no campeonato.





Só que aos 29 minutos, novo cochilo da zaga, e o Ceará ampliou com Tiago Pagnussat cabeceando livre na área. O terceiro gol cearense, aos 39 minutos, veio com Léo Santos que pegou sobra sem marcação e fez. O Tubarão ainda teve uma grande chance de diminuir aos 48', quando Higor Leite, sozinho, chutou em cima do goleiro após belo lançamento de Marcos Pedro.





O LEC voltou do intervalo com três alterações de uma vez: Rodrigo na vaga de Ezequiel, Guilherme Lacerda em lugar de Luan Freitas e Everton no de Higor Leite. E o time conseguiu equilibrar o jogo, chegando mais ao campo do Ceará, que optou por só sair na bola, administrando a vantagem. Aos 9 minutos, Iago Dias chutou de fora da área e o goleiro espalmou para escanteio. O mesmo Iago desperdiçou a melhor chance do LEC no segundo tempo, mandando pra fora bola recebida do apagado William Barbio. Ficou nisso. A agonia continua na próxima semana, quando o Tubarão receberá o Ituano, dia 14, pela 28ª rodada.