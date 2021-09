Londrina: entrega do Bosque Central é adiada após necessidade de refazer parte do piso

Quem esperava ver a obra do Bosque Marechal Cândido Rondon pronta na semana que vem vai ter que esperar, pelo menos, mais 15 dias. A Prefeitura de Londrina autorizou o terceiro aditivo de prazo para a empresa responsável pelos trabalhos. A entrega da revitalização deveria acontecer em 21 de setembro, entretanto, com a dilatação da data, o novo dia agora é seis de outubro.





Um dos fatores que interferiu na mudança foi um serviço feito erroneamente pela construtora. Dos 11 mil metros quadrados de concretagem, 400 foram executados fora do padrão estabelecido no projeto. Ao invés de 12 centímetros de altura, parte do piso da área principal do bosque ficou com cerca de nove centímetros, gerando um desnível. Este piso será retirado para que um novo seja concretado.





“É frustrante no sentido de que vai atrasar um pouco a obra, mas por outro lado mostra a seriedade do trabalho dos servidores públicos de Londrina”, defendeu Marcelo Canhada, secretário municipal de Planejamento. A prefeitura garante que o resserviço não trará gastos aos cofres do município e que o prejuízo é totalmente da empresa. Outros motivos alegados para o aditivo de prazo foram a paralisação dos caminhoneiros – que atrasou a entrega de insumos – e alguns dias de chuva.