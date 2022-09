Londrina: Hospital Infantil suspende cirurgias pediátricas

A partir da próxima segunda-feira (19), o Hospital Infantil Sagrada Família, de Londrina, suspenderá a realização das cirurgias pediátricas. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (14). O motivo alegado pela Iscal (Irmandade da Santa Casa de Londrina) são “questões particulares” do grupo de médicos da cirurgia pediátrica. Em nota, a diretoria do hospital afirma que tentou reverter a situação diretamente com o grupo de médicos, porém sem sucesso. “Ainda nessa semana haverá uma reunião com a Secretaria de Saúde de Londrina para tentar resolver a questão."





A assessoria da Iscal reforçou que a cirurgia pediátrica é uma especialidade cirúrgica e não engloba, por exemplo, a cirurgia ortopédica pediátrica, nem a cirurgia cardíaca pediátrica, nem a neurocirurgia pediátrica. A especialidade da cirurgia pediátrica corresponde à cirurgia geral no adulto.

O Hospital Infantil Sagrada Família já vinha sofrendo problemas para preencher as escalas de plantão pediátrico para atendimento no pronto-socorro pelo mesmo motivo. O hospital recebe pacientes pelo SUS e também de convênios particulares. Com a suspensão há o risco de outros hospitais da cidade e da região ficarem sobrecarregados com o atendimento a esse público.





A reportagem procurou a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde para questionar sobre o assunto, mas não obteve resposta. Da mesma forma, a Sociedade Paranaense de Pediatria também foi procurada, mas ninguém pôde atender a reportagem.





