Londrina: licitação para reforma da UPA do jardim do Sol é suspensa

Com previsão de abertura dos envelopes das empresas interessadas na semana passada, a licitação para reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, foi suspensa pela prefeitura. De acordo com a secretaria municipal de Saúde, a medida é pela “necessidade de correção da planilha” de custos.







A expectativa é de que o edital seja republicado na semana que vem. “Existe um trâmite administrativo necessário e o edital precisa ser novamente remetido para análise da Procuradoria Jurídica do Município e depois ser publicado. A partir disso, teremos o norte do planejamento para a desocupação daquele prédio”, explicou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde.

Durante a revitalização, os pacientes serão direcionados para outro imóvel na região. “A UPA do jardim do Sol é a unidade com o maior movimento diário. Se diluirmos esse movimento em outras unidades existentes, como no Sabará, no pronto atendimento do Leonor, muito provavelmente haverá sobrecarga. Queremos evitar isso com a reorganização para um novo ponto de atendimento”, detalhou.





As obras vão custar cerca de R$ 1,5 milhão. Entre os serviços a serem executados estão a recuperação estrutural, como intervenções na alvenaria, revestimentos de paredes e teto, esquadrias, pisos, cobertura e instalação hidráulica e elétrica. O prazo é de oito meses.

O prédio foi inaugurado em 2015, porém, no ano seguinte começaram a aparecer rachaduras profundas em diversos setores, o que foi aumentando nos últimos anos. "O terreno do local cedeu, pois o solo provavelmente foi compactado de forma inadequada, e com isso apareceram várias rachaduras no prédio.





Então, esta primeira etapa terá o objetivo de corrigir esses problemas estruturais e recompactar o solo e, portanto, será preciso demolir uma parte da unidade", disse o secretário, no mês passado





No ano passado, a Defesa Civil emitiu um laudo em que listou problemas de afundamentos nas calçadas ao redor do prédio da UPA, “o que ocasiona abertura para infiltração de água”, além de trincas, fissuras e sinais de mofo.