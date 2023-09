Londrina: Trecho da Leste-Oeste é liberado para veículos

E com a liberação, o fluxo do trânsito na via sofrerá algumas alterações no sentido centro – bairro. Até então, os condutores precisavam acessar a rua Xapecó e virar à esquerda na rua Iguape para, então, chegar à Rio Branco. A partir de agora, com o desbloqueio de parte da pista, os motoristas deverão entrar na rua Chuí – localizada duas quadras adiante da Xapecó – para só depois converter na Iguape até chegar na Rio Branco.

Devido ao avanço das obras para construção da trincheira no cruzamento entre as avenidas Rio Branco e Leste-Oeste, em Londrina, nesta terça-feira (19) foi liberado o tráfego de veículos em um trecho da Leste-Oeste, onde os serviços foram concluídos. A área compreende o intervalo da avenida situado entre as ruas Xapecó e Chuí.

ATÉ FINAL DE OUTUBRO





O secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, citou que essa área desbloqueada, onde os trabalhos já estão finalizados, deve facilitar o trânsito na região e o acesso aos estabelecimentos comerciais. “O fluxo ali deve melhorar e, pelo nosso planejamento junto à empresa responsável pela obra, a expectativa é liberarmos o trânsito por cima do viaduto até o final de outubro. A marginal da Leste-Oeste, no sentido bairro-centro, está praticamente concluída; já do centro-bairro falta um pequeno trecho para chegar até a Rio Branco. Estamos otimistas que entre o final desse mês de setembro até outubro esses serviços serão concluídos, para que seja liberado o trânsito na parte de cima da trincheira”, adiantou.

Com mais de 70% dentre todos os serviços finalizados, a construção do túnel no cruzamento da Leste-Oeste com a Rio Branco conta com investimentos na ordem de R$ 34.849.738,24, em valores já atualizados. Os recursos somam valores financiados junto ao governo federal, por intermédio do Programa Pró-Transporte, com contrapartida da Prefeitura de Londrina. Além do túnel, a intervenção abrange a implantação de um novo sistema de drenagem, recapeamento asfáltico das pistas, implantação de ciclovia, entre outras melhorias.





De acordo com Verçosa, a empresa responsável pela condução do projeto, TCE Engenharia, está atuando em várias frentes de serviço com vistas a concluir a obra integralmente dentro do prazo. “Há uma frente trabalhando no alargamento da Avenida Rio Branco chegando na Tiradentes, e creio que até o fim do mês conclui esse serviço. Com a última parte da laje do viaduto sendo concretada, a partir daí poderemos fazer o aterro no local e os trabalhos de finalização da rotatória que ficará sobre o viaduto. Outras equipes também estão nas cortinas, que são estruturas de contenção localizadas na parte de baixo do túnel”, elencou. (Com informações do N.Com)