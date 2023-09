Conselho Regional de Medicina investiga conduta de médico que operou joelho errado no Paraná

O Conselho Regional de Medicina do Paraná investiga a conduta de um médico denunciado por operar o joelho errado de uma paciente.



A sindicância vai investigar se houve ou não erro de conduta de Luciano Malerba segundo o que termina o Código de Ética da categoria, informou o CRM-PR.





Caso seja comprovada responsabilidade do médico, as penas disciplinares previstas vão de advertência confidencial em aviso reservado à cassação do exercício profissional. O processo corre em sigilo. Segundo o Conselho, o médico "está regularmente inscrito no Paraná desde abril de 2001".





Bianca Petermann Stoeckl, 42, foi encaminhada para realizar uma cirurgia no joelho esquerdo. Entretanto, o médico teria realizado o procedimento no joelho direito. O caso ocorreu em 24 de abril de 2023, no Hospital da Unimed, em Foz do Iguaçu (PR).





A reportagem tenta localizar a defesa do médico. O espaço fica aberto para manifestação.