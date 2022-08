Londrina perde o 'Carioca', um mestre da iluminação

O falecimento repentino de Ricardo Costa Barros, 59 anos, tratado carinhosamente no meio audiovisual por Carioca, causou muita tristeza entre amigos e familiares. Uma parada cardíaca foi a causa da morte do estimado profissional e amigo no domingo (21). Considerado uma pessoa afetuosa, divertida, imensamente humana tornava os espaços de trabalho mais leves e divertidos. Carioca estava na ativa e por onde passou, deixou uma marca positiva.





Com extensa experiência no cinema, teatro e mercado publicitário construiu seu nome e era uma referência de "gaffer", como é tratado o profissional que cuida de funções essenciais como a iluminação nas diferentes demandas. Sua trajetória foi lembrada por muitos profissionais que entre tantas menções, citaram que começou trabalhar com Cinema em 2012 a partir do convite de Anderson Craveiro para as filmagens do curta "Rubras Mariposas". Muitas pessoas expressaram os sentimentos pela perda. O velório foi realizado no Canto do M.A.R.L., nesta segunda-feira (22), e o sepultamento no Cemitério João XIII em Londrina, às 17 h.





