Obras da Sanepar vão afetar abastecimento de água em bairros de Londrina nesta terça

A Sanepar informa que, na terça-feira (14), fará obras para ampliar o sistema de abastecimento de água Londrina/Cambé, das 13h30 às 18h30. Por causa disto pode ocorrer falta de água em bairros de Londrina. A normalização do fornecimento de água está prevista para ocorrer por volta das 4 horas da madrugada de quarta-feira (15).







Os bairros afetados são: Conjunto Habitacional Eng. Luiz de Sá, Pq. Ind. José Belinati, Conj. Hab. Semiramis De Barros Braga, Residencial Quadra Norte, Jardim Itaparica, Jardim Padovani, Residencial Vista Bela, Moradas De Portugal, Chácaras Fonteque, Jardim Moriá, Jardim São Jorge, Jardim Novo, Horizonte 1 e 2, Jardim Maria Celina, Jardim Everest, Jardim Ilha Do Mel, Jardim Paracatu, Residencial Tocantins, Jardim Parati, Residencial Do Café, Jardim Continental, Jardim Dos Passaros, Conj. Hab. Parigot de Souza 1, 2 e 3, Jardim Dos Estados, Jardim Alto Da Boa Vista, Jardim São Paulo, Parque Presidente Vargas, Jardim Arapongas, Pq. Res. Porto Seguro 1 e 2, Vivi Xavier, Manoel Gonçalves 1 e 2, Jardim Athenas Leblon 2, Parque Leblon Nasri, Jardim Santa Cruz, Jardim Das Palmeiras, Jardim Planalto, Jardim Belle Ville, Conjunto Sebastião De Melo Cesar, Pq. Industrial Germano Balan, Pq. Ind. Almênio Correa, Conjunto Eng Milton Gavetti, Jardim José De Oliveira Rocha, Jardim Dos Alpes 1, 2 e 3, Pq. Resid Michael Licha, Jardim Itapema, Jardim Roma, Portal Norte, Jardim Portal De Itamaracá 2, Jardim Pacaembú, Jardim Itália e Jardim Santa Mônica

Em situações como esta, priorize a água tratada para higiene e alimentação. Em dias mais quentes, a população deve ficar mais atenta e não desperdiçar água. Adie serviços que não sejam essenciais. Economize!





Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br