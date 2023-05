Londrina: projeto para implantação da nova maternidade do HU é entregue ao governo

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná recebeu nesta semana um projeto para a implantação do Hospital da Mulher e da Criança, unidade que integrará o Hospital Universitário de Londrina. Ele foi elaborado pela equipe técnica do HU, a pedido da reitoria da UEL (Universidade Estadual de Londrina), e entregue pelo seu vice-reitor, Airton José Petris. Agora, sua viabilidade será analisada pelo governo estadual.





Com o objetivo de ampliar e qualificar as condições de infraestrutura obstétrica e neonatal, a unidade está projetada para ser instalada no espaço físico que foi utilizado, durante a pandemia de coronavírus, como Hospital de Retaguarda do HU, permitindo potencializar a capacidade de atendimento materno de toda a 17ª Regional de Saúde, que abrange 21 municípios.

