Londrina tem com previsão de tempo firme e calor para esta terça-feira

A terça-feira (8) segue quente e com tempo firme em Londrina. Segundo a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o tempo deve se manter estável e sem chuvas, assim como foi nesta segunda-feira (7).

A temperatura mínima, registrada na manhã desta terça, foi de 18,4°C. A máxima deve, novamente, ficar em torno dos 31°C. De acordo com o instituto, a tendência é de altas temperaturas e baixa umidade também para os próximos dias.

O acumulado de chuvas em fevereiro em Londrina segue em 59,6 mm. Conforme o IDR-PR, a média histórica para o mês inteiro é de 187 mm de precipitação.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.