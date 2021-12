Londrina tem desempenho histórico em 2021 e supera a marca de nove mil empregos criados

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quinta-feira (23) pelo Ministério do Trabalho, confirmam o crescimento dos empregos com carteira assinada em Londrina.

Em novembro, 1.006 trabalhadores foram inseridos no mercado formal da cidade. Pelo acumulado do ano, já são 9.203 postos de trabalho criados.

No total de novembro, 7.048 pessoas foram admitidas e outras 6.042 desligadas. O setor de serviços teve o melhor desempenho em números absolutos e registrou um saldo positivo de 533, seguido de perto pelo comércio, com 506 de saldo positivo. Em variação relativa, esse índice representou o maior crescimento, com evolução de 1,15% do setor.





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, agradeceu por todos os esforços empregados pela cidade nessa retomada. “Temos uma união dos setores em Londrina que é inédita. Nunca na história vimos tantos atores importantes da cidade unidos em prol do desenvolvimento do nosso município. Esse desempenho histórico é fruto do esforço do poder público, da sociedade civil, das entidades de classe, do empresariado local, dos nossos microempreendedores e de tantas e tantas pessoas que contribuem para que Londrina seja, cada vez mais, a melhor cidade do Brasil”, comemorou.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, também destacou o número recorde na criação de empregos. “É extremamente satisfatório chegar a esse fim de ano com números tão positivos. É um crescimento no mercado formal que Londrina nunca experimentou e, o mais importante, quando o trabalhador tem essa segurança da carteira assinada, ele investe na sua qualificação, seja com uma graduação, seja uma especialização, seu poder de consumo aumenta e ele faz a economia girar e, dessa forma, entramos em um círculo virtuoso de desenvolvimento”, explicou.

E o presidente da Codel, Bruno Ubiratan, lembrou que a cidade vai colher resultados de diversos investimentos que tem sido anunciados nos últimos dias. Como exemplo, citou os 700 novos empregos anunciados pela TCS (Tata Consultancy Services); as expansões da Rizobacter e da ADAMA; os investimentos da Sercomtel/Copel na implantação da fibra ótica em toda Londrina, entre outros.





Ubiratan antevê que esse fortalecimento e crescimento econômico continuarão em 2022. “A cidade está muito bem preparada e tem colhido o fruto de um planejamento construído por muitas e excelentes mãos.





Temos o MasterPlan que aponta os caminhos para que Londrina se desenvolva até 2040, temos um ambiente saudável para investimento e com muito menos burocracia para as empresas, temos a Prefeitura mais transparente do Brasil e tantos outros fatores que nos deixam otimistas e com a convicção de que, mesmo com este ano maravilhoso que estamos vivendo, 2022 será ainda melhor”, antecipou.