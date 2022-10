Londrina tem saldo positivo na geração de empregos pelo oitavo mês consecutivo

Segundo o novo balançado do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho, foram geradas 1.153 vagas formais de trabalho em Londrina no mês de setembro, seguindo a tendência de crescimento dos oito meses anteriores.

O número é o resultado de 8.404 novas carteiras assinadas e 7251 desligamentos em 30 dias, com o comércio sendo o maior empregador neste período, com 483 vagas ocupadas. Em seguida, aparecem os setores de serviços, com 347; de construção, com 186; e de agropecuária, com apenas 6.