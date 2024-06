Londrina terá protestos contra morte de menino pela PM e contra PL da criminalização do aborto

O Calçadão de Londrina terá duas manifestações na manhã neste sábado (15). Às 9h30, familiares farão uma manifestação no aniversário da morte do menino Davi Gregório Ferraz dos Santos, morto pela Polícia Militar há dois anos. A partir das 10h, a Frente Feminista de Londrina promove ato público contra o PL (projeto de lei) 1904/24, que tramita na Câmara Federal e equipara o aborto de fetos a partir de 22 semanas a homicídio, mesmo em casos de estupro.







A manifestação em alusão à morte do menino Davi, morto pela Polícia Militar no dia 15 de junho de 2022, começa em frente às Casas Pernambucanas e vai contar com a presença de outras famílias que integram o Movimento Justiça por Almas – Mães de Luto em Luta. Haverá coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que obrigue os policiais paranaenses a utilizarem câmeras de vídeo em suas fardas.

O inquérito que investigou a morte de Davi foi arquivado. O promotor do caso não viu provas de que o adolescente tenha sido executado. Os pais não aceitam essa decisão e, por meio de um mandado de segurança, tentam fazer com que os PMs sejam denunciados. Esse processo aguarda decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça).





O advogado da família, Marcus Vinícius Marques, não dá detalhes do caso, alegando que a ação corre em segredo de Justiça. Mas, afirma que o Ministério Público do Paraná deu parecer favorável ao desarquivamento. “Houve uma grande discussão no TJ (Tribunal de Justiça) sobre quem poderia decidir pelo desarquivamento. E o processo foi mandado para Brasília”, conta.

Ainda de acordo com Marques, no âmbito do STJ, o Ministério Público Federal também deu parecer favorável para a reabertura do caso. E foi além, sugerindo a denúncia dos policiais. “Aguardamos, agora, o STJ julgar o mérito do nosso mandado de segurança”, explica.