Londrina vence prêmio nacional em gestão da segurança no trânsito

Londrina venceu o Prêmio SENATRAN 2023, promovido pela Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), vinculada ao Ministério dos Transportes, como a cidade que mais apresentou iniciativas no cumprimento dos objetivos do Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), que pretende diminuir ao menos à metade o registro de óbitos e de feridos graves nas vias do país até 2030.





A cerimônia de premiação foi realizada nesta quarta-feira (13), em Brasília, e contou com a participação do diretor-presidente da companhia, Marcelo Cortez, e do gerente operacional de trânsito Laercio Voloch.

Publicidade

Publicidade





Representado pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), o município foi campeão na categoria Gestão da Segurança no Trânsito, voltada à categoria municipal.





Como condecoração, o município recebeu o troféu Prêmio SENATRAN, além de certificados individuais de premiação destinados à companhia. A cidade também ganhou direito ao uso do Selo Prêmio SENATRAN em materiais de divulgação impressa ou eletrônica, e passou a compor o Repositório Institucional da SENATRAN – espaço virtual cujo objetivo é promover a transparência, a difusão de conhecimento e a colaboração entre os diferentes atores do SNT (Sistema Nacional de Trânsito).

Publicidade





Os requisitos de participação no concurso foram relacionados à confiabilidade das informações apresentadas e que estivessem diretamente relacionados aos produtos e ações indicados no PNATRANS.





Dentre as ações cadastradas pela CMTU estiveram: parcerias entre instituições para intensificação da fiscalização; criação de grupo de trabalho sobre mobilidade e segurança viária; ações educativas em escolas, nas ruas e mídias sociais; melhoria da sinalização viária; ampliação do monitoramento eletrônico e ⁠execução de obras de engenharia para tratamento de pontos críticos.

Publicidade





Para o diretor-presidente da CMTU, Marcelo Cortez, a premiação é o reconhecimento, em nível nacional, do trabalho realizado em Londrina na defesa da vida. “Temos investido esforços em várias frentes, de forma a promover uma ação integrada capaz de diminuir o número de mortos e feridos nas vias. Temos ciência de que há muito caminho pela frente, já que nenhum óbito no trânsito é aceitável, mas a homenagem recebida mostra que estamos no rumo certo e nos estimula a avançar”, comemorou.





Honraria

O Prêmio SENATRAN é uma iniciativa do Ministério dos Transportes, comandado atualmente por Renan Filho (MDB), que visa reconhecer instituições, profissionais e acadêmicos dedicados à segurança no trânsito em suas áreas de atuação. A premiação busca incentivar organizações públicas e privadas a aderirem ao PNATRANS, estimulando o engajamento da sociedade em atividades que promovam a redução dos sinistros de trânsito.