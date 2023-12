"O Promic está na vida das pessoas, dos hospitais às periferias", afirma secretário de Cultura

Com 20 anos de atividades, o Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) é reconhecido pela sociedade de Londrina e região, além de ser referência em nível nacional.





Das ações que transformam o cotidiano das periferias a espetáculos de repercussão para além das fronteiras, a cena cultural londrinense pode ser delimitada, respeitosamente, com um antes e depois do Promic.

Publicidade

Publicidade





Assim como no ano de 2022, emendas na Câmara de Vereadores de Londrina à LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2024 propõem a retirada de recursos do Promic para aplicação nas áreas de segurança, saúde e esporte.





O programa pode perder R$ 3,2 milhões dos R$ 5,3 milhões previstos para o próximo ano caso as propostas sejam aprovadas. Em entrevista à Folha de Londrina, o Secretário de Cultura, Bernardo Pelegrini, discorre sobre esse assunto e outros.

Publicidade





Qual seu ponto de vista, como Secretário de Cultura, sobre a proposta de redução orçamentária de um programa que é tão significativo para a cidade?





Isso não é uma iniciativa da Câmara de Vereadores, mas de dois vereadores isolados que tentam criminalizar a cultura e transformá-la em um bode expiatório dos problemas do mundo.

Publicidade





A cultura é um dos instrumentos que a sociedade tem para pensar um convívio mais equilibrado, mais justo, pois traz questionamento, reflexão, mudança de espírito, emoção. Acima de tudo, quando tentam criminalizar a cultura cometem um grande erro tentando iludir os seus eleitores e suas bases dizendo que cultura é para financiar fricote de artista e isso é uma mentira.





Esse é um dinheiro muito bem investido pois o Promic está na vida das pessoas: está nos hospitais, a exemplo do Plantão Sorriso, com as mulheres vítimas de violência, a exemplo dos trabalhos da Marina Stuchi, e na memória da cidade.





São investimentos nos meninos da periferia, nas linguagens como o hip hop e a grafitagem, tão marginalizadas. Investimentos no circo que vai para as todas as escolas municipais. Em Londrina, temos um modelo de cultura que atende toda a cidade dentro do espírito da cidadania. Se pensarmos, seguramente, o bem supremo, do povo, é a cultura.





Leia a entrevista completa na FOLHA DE LONDRINA: