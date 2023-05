Londrina: Vítima de tentativa de feminicídio deve passar por nova cirurgia nesta semana

Daniele Cavalcante Gonçalves, 32, vítima de uma tentativa de feminicídio na última terça-feira (9) deve passar por uma nova cirurgia no braço na quarta-feira (17). A informação é da advogada que representa a vítima, Mariana Amaral, que afirmou que a influenciadora digital também precisará fazer procedimento de enxerto no local.





Gonçalves teve o braço quebrado em quatro partes por conta dos golpes de facão dados por Gabriel Augusto Bermudes de Faveri, 26, preso pelo crime, além de um ferimento grave no rosto. O crime ocorreu na Vila Casoni, na área central de Londrina.

Apesar da informação fornecida pela advogada, a assessoria do HU (Hospital Universitário) de Londrina ainda não confirmou o novo procedimento. De acordo com Amaral, Gonçalves está sendo medicada para evitar crises de pânico, já que permanece abalada por conta do crime.





Acusado do crime, Faveri passou por uma audiência de custódia na última sexta-feira (12) e deve ser transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O advogado Sérgio Barroso, que representa Faveri, afirmou que ainda não há prazo para que ele seja transferido. O homem permanece no Centro de Triagem da 9ª Subdivisão Policial de Maringá, cidade onde foi preso.





