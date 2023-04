Luan Santana reencontra ExpoLondrina com música inédita e lançamento de campanha

No reencontro de Luan Santana com a ExpoLondrina, o cantor e compositor trouxe diversas novidades, entre elas duas músicas inéditas do projeto Luan City 2.0, gravado em Belo Horizonte, e a parceria dele com a cantora e compositora Simone Mendes, numa campanha a convite de Brahma Duplo Malte.





A arena de shows estava lotada para ver o ídolo se apresentar.

“Hoje é um dia muito especial pra mim, não só por estar trazendo o meu show pra uma cidade que é tão especial pra mim, foi tão especial e é tão especial até hoje, que é Londrina, onde morei um tempo, fiz amizades e criei raízes, então, é bom demais voltar para casa e apresentar novidades pra galera”, conta.





Dessa vez, além de duas músicas inéditas, Luan recebeu no palco a cantora Simone Mendes, que se apresentou antes dele na ExpoLondrina, para lançarem, juntos, a campanha da “Dupla Malte, a dupla mais cremosa do Brasil”.

A participação de Simone Mendes no show de Luan Santana foi uma maneira de a campanha da Brahma valorizar combinações inesperadas, mas, que são sucesso garantido, assim como os maltes de sua cerveja.





“Dessa vez, com a Brahma, me juntando nessa campanha com a Simone Mendes, que vai dar uma palhinha no show”, revela.

Em cena, o projeto City 2.0. “Esse show, de longe, é o mais elogiado da minha carreira até hoje. Já fiz tudo quanto é tipo de coisa, gravei DVDs em tudo quanto é tipo de lugar, cada um diferente do outro, cada um de um jeito, mas, esse tem um gostinho especial por esse conceito de cidade, em que estou recebendo as pessoas. Acho que isso faz toda a diferença, como se todo mundo tivesse a sensação de se sentir em casa, aproveitando cada segundo. É um show totalmente interativo, as pessoas participam muito”, afirma Luan Santana.





Da gravação do DVD, em Belo Horizonte, Luan trouxe duas músicas inéditas para estrearem no palco da ExpoLondrina, apesar de que elas só começam a ser divulgadas e lançadas a partir do dia 28 de abril. Uma delas é “Deus é muito bom”, que estará nas plataformas digitais.

“Serão duas músicas inéditas. A gente gravou o projeto recente em Belo Horizonte, que é o Luan City 2.0, que é a evolução de Luan City. E esse projeto que vem com tudo, vamos começar a soltar as músicas dia 27 e vou dar uma palhinha nesse show.”





Os shows de Luan Santana e de Dennis DJ, em seguida, na ExpoLondrina, foram transmitidos ao vivo e com exclusividade pelo Multishow e pelo Globoplay, na programação do Circuito Sertanejo.





A apresentação foi de Chinaina, Laura Vicente e Kenya Sade. Além disso, flashes foram exibidos durante a madrugada de domingo na programação da TV Globo. E um compacto com os melhores momentos dos shows será exibido na TV Globo, neste domingo (16), após o BBB 23.





A apresentação tem comando de Rafa Kalimann e Kenya Sade, além de mais conteúdo em todas as plataformas do Multishow.