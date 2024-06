Missa na Paróquia Nipo-brasileira de Londrina celebra os 116 anos da imigração japonesa

A Missa será celebrada em português com algumas inserções em japonês, como a leitura bíblica e os cantos, que serão executados todos em japonês pelo Coral Akatsuki no Hoshi, da Paróquia Nipo-brasileira, além de decoração típica.

A Santa Missa quer homenagear e valorizar a cultura e a contribuição dos japoneses em mais de um século de presença no Brasil, país que mais abriga japoneses e descentes fora do Japão, com mais de 2 milhões de nikkeis, 25 mil deles em Londrina.

O dia 18 de junho é celebrado no Brasil como o dia da Imigração Japonesa. Uma referência a 18 de junho de 1908, quando chegou ao Porto de Santos os primeiros imigrantes japoneses, no navio Kasato Maru. Em Londrina, a Paróquia Pessoal Nipo-brasileira Imaculada Conceição (Rua Belo Horizonte, 795), celebra uma Missa em Ação de Graças, no domingo, 23 de junho, às 8h30.

Imagem de Nossa Senhora japonesa





Durante a Missa pelos 116 anos da imigração japonesa, o pároco da Paróquia Nipo-brasileira, padre Emanuel José de Paula, vai apresentar aos paroquianos a imagem de Nossa Senhora de Akita, que ficará exposta no salão paroquial, trazida diretamente do Japão para a comunidade.





Nossa Senhora de Akita é o título de uma aparição de Nossa Senhora relatada em 1973 na região remota de Yuzawadai, pertencente à cidade de Akita, no noroeste do Japão, pela freira Agnes Katsuko Sasagawa. Nossa Senhora de Akita foi a última aparição mariana do século XX reconhecida pelo Vaticano.

Publicidade





No ano de 1988, a Igreja Católica Apostólica Romana, por meio do Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, do Vaticano, o então Cardeal Joseph Ratzinger, proferiu julgamento em caráter definitivo sobre os eventos e as mensagens de Akita, considerando-os confiáveis e dignos de fé. (Fonte: Panib – Pastoral Nipo-brasileira)