Moradia Estudantil da UEL prepara retorno e abre seleção para novas vagas nesta segunda-feira

Para o retorno, Jailson Aparecido Pinheiro, chefe da Divisão de Moradia, conta que foram instalados dispensers de álcool em diversas partes do prédio, para garantir os cuidados sanitários dos estudantes. Além disso, serão feitas orientações para os moradores, a fim de evitar aglomerações nos espaços comuns.

Novos equipamentos também chegam ao espaço, são oitos novos computadores para sala de informática e duas máquinas de lavar roupa, que vão contribuir para o dia a dia dos estudantes. A estrutura do prédio tem ainda quartos com banheiro, sala de tv, cozinha e lavanderia coletivas, além de portaria 24 horas.

A parte interna recebe novas pinturas, troca de pisos e reformas em geral nos quartos e corredores. A parte externa passa por uma readaptação, com nivelamento de terreno para evitar infiltração e, assim, preservar o prédio.

A Moradia Estudantil, ligada ao Sebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) , localizada no Campus Universitário, passa por reformas para trazer melhorias aos mais de 70 moradores, que retornam nos próximos dias.

Seleção





As vagas da Moradia são ofertadas todos os anos por meio da Seleção Socioeconômica para os Programas de Permanência Estudantil.







As inscrições para o processo abrem nesta segunda-feira (24) e podem ser feitas no site do SEBEC.

A seleção é destinada aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que comprovem renda per capita de até dois salários mínimos federais, ou seja, R$ 2.424,00.