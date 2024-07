Motocicleta bate em placa de trânsito e deixa dois feridos em Londrina

Uma motocicleta colidiu contra uma placa na PR-545, em Londrina, no Norte do Paraná, e deixou duas pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (22).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 30 anos conduzia uma Honda Hornet 600 no sentido do trevo da Warta a Londrina quando, ao passar pelo KM 8, perdeu o controle da direção e colidiu contra uma placa de trânsito que estava na margem direita da via.

A motocicleta tombou e deixou o condutor e um passageiro, de 27 anos, feridos. Ambos foram socorridos e, devido aos ferimentos, precisaram ser encaminhados a unidades de saúde para receberem atendimento médico especializado.