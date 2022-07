Motociclista morre em acidente na BR-369 em Londrina

Um motociclista de 32 anos morreu ao se envolver em um acidente com um carro na noite de sexta-feira (8) na BR-369 em Londrina.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta de 21h20, na altura do quilômetro 154 da rodovia, no cruzamento em frente ao Max Atacadista. Houve uma colisão transversal entre um automóvel, que seguia pela 369 no sentido Londrina a Cambé, e uma motocicleta que cruzava a pista. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

Continua depois da publicidade





O homem de 41 anos que guiava o veículo não sofreu ferimentos, não é habilitado, recusou-se a fazer teste de etilômetro e, como estava com visíveis sinais de embriaguez, conforme a PRF, foi detido e encaminhado para a delegacia de Policia Civil de Londrina.





Continua depois da publicidade

Enquanto a equipe policial se deslocava com o preso, o automóvel envolvido no acidente, ainda onde ocorreu a batida, incendiou-se e ficou destruído mesmo após tentativa dos bombeiros de apagar o fogo. A causa do incêndio ainda não foi identificada. A equipe de perícia compareceu ao local e fez os levantamentos.







Não foram divulgaldos mais detalhes da ocorrência.