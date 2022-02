No Carnaval, Terminal Rodoviário de Londrina terá pelo menos 200 ônibus extras

Cerca de 36 mil pessoas devem passar pelo TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) durante o período de Carnaval, entre sexta (25) e a quarta-feira de cinzas (2). A expectativa é que a movimentação nas operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo fique 30% acima do registrado em dias normais.

Para quem pretende deixar a cidade ou aproveitar a data no município, os dias 25 e 26 de fevereiro, além dos dias 1º e 2 de março devem ser os de maior fluxo na rodoviária. De acordo com informações repassadas pelas empresas de transporte, pelo menos 200 ônibus extras foram escalados para suprir o aumento na demanda. Entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Curitiba e o litoral de Santa Catarina.

Para melhor atender o público, a superintendência do TRL solicitou reforço da GM (Guarda Municipal) e PM (Polícia Militar) nas atividades de patrulhamento. Já o trabalho de fiscalização e orientação dos condutores ficará a cargo da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que gerencia o espaço.





A recomendação é que os passageiros identifiquem e mantenham sempre por perto as bagagens, carreguem documento de identificação com foto e procurem adquirir de uma só vez as passagens de ida e volta. É obrigatório o uso de máscara, manter o distanciamento social e a utilização de álcool em gel.





Vale ressaltar, ainda, que adolescentes menores de 16 anos só podem viajar desacompanhados dos pais mediante apresentação de autorização retirada em cartório. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3372-1800 ou no site do Terminal.