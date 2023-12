Nova logomarca de Londrina é apresentada em comemoração aos 90 anos da cidade

A comissão organizadora do concurso recebeu 37 projetos e a avaliação seguiu cinco critérios: criatividade, originalidade, comunicação, aplicabilidade e relação com conceito, tema e objeto. A vencedora foi a designer londrinense Jéssica Natsumi Watanabe Romero, de 28 anos, formada em Design pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), que afirmou se basear na orientação de parentes para desenvolver a construção do projeto. "Na verdade, falei com os meus pais e eles sugeriram os pontos que lembram a cidade, como o calçadão e a Catedral, e daí em diante comecei a desenvolver”, detalhou Jéssica.

A apresentação do concurso que escolheu a logo que vai simbolizar a contagem regressiva para os 90 anos de Londrina no próximo ano, foi feita na manhã deste domingo (10), no Parque Municipal Arthur Thomas, durante as comemorações do aniversário da cidade.



A vencedora recebeu o cheque simbólico no valor de R$ 2 mil das mãos do presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Ângelo Pamplona.



Segundo o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, mais do que o prêmio de R$2 mil para o vencedor, a maior recompensa do concurso é contribuir e participar desse momento especial da cidade. “A logo nova vai ser usada em toda a comunicação relacionada às comemorações e eventos, durante todo o ano que vem, pelos órgãos públicos e privados. As empresas também vão poder utilizar, ou seja, vamos juntos mobilizar a cidade”, explicou.



O presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, contou que o prefeito Marcelo Belinati instituiu, uma comissão para organizar a programação dos preparativos aos 90 anos da cidade. “A Codel é a coordenadora da comissão, e estimula outras secretarias municipais e entidades, para que juntas, tenhamos uma série de eventos culturais, da Educação, de inovação, homenagens a pioneiros, entre outras ideias”, disse Canziani.



Segundo o Decreto n° 1.620 de 8 de dezembro de 2023, o grupo de trabalho que irá desenvolver iniciativas para as comemorações dos 90 anos de Londrina será composto por representantes das entidades e órgãos da Administração Municipal e de entidades da sociedade civil organizada.





Liz Rodrigues, diretora de Governança e Relações Internacionais da Secretaria Municipal de Governo, informou que já houve uma reunião para tratar do assunto. “No mês passado realizamos uma reunião com a presença de vários órgãos e foi muito positiva. Conseguimos levantar várias ideias e no começo do ano vamos realizar uma nova reunião para já darmos prosseguimento às ações”, adiantou.