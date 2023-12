Quase 40 imóveis disputam concurso de melhor decoração natalina de Londrina

A escolha final dos vencedores vai ficar por conta do público, que poderá votar na sua decoração preferida no perfil do Instagram da Prefeitura de Londrina , entre os dias 16 e 20 de dezembro.

Dentre todas as categorias, a mais concorrida, com 17 participantes, é a de Imóvel Residencial Horizontal. Na sequência, está a de Imóvel Vertical Residencial ou Comercial, que recebeu nove inscrições. Já a categoria Espaços de Entidades Religiosas ou Espaço Público contabiliza cinco inscritos, mesma quantidade que a de Imóvel Comercial/Empresarial.





A premiação para o terceiro lugar vai ser um vale-compra de R$ 1.000,00. Já o segundo colocado leva um vale-compra de R$ 1.500,00, e para o campeão, o prêmio será de R$ 2.500,00, também em vale-compra. A iniciativa tem o apoio de alguns shoppings participantes, que vão entregar pessoalmente os prêmios.





A divulgação do resultado do concurso vai ser no dia 21, uma quinta-feira, às 18h. O presidente da Codel, Alex Canziani, destacou que o concurso estimulou naturalmente as pessoas a decorarem suas casas, incluindo as que não se inscreveram na competição.





“É perceptível que a cidade está mais decorada do que nos anos anteriores, e essa ação vai gerar mais adeptos ano a ano. É um movimento sem volta”, afirmou.





Canziani ainda agradeceu os shoppings que vão patrocinar a premiação e as lojas de eletrônicos que ofereceram descontos em suas luzes e decorações para quem fosse participar do concurso.