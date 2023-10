Nove mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de Londrina durante o feriado de Finados

Com a proximidade do fim de semana, muitos brasileiros que têm a possibilidade de emendar a sexta-feira aproveitarão para viajar. Esses passageiros chegarão ou deixarão Londrina em uma das 87 operações de pousos e decolagens previstas para este período.

Entre os dias 1º e 5 de novembro, o fluxo de passageiros no Aeroporto de Londrina (LDB) deverá ser maior do que o normal, devido ao Dia de Finados, em 2 de novembro (quinta-feira).





E, por falar em check-in, a opção de realizar o check-in on-line, sempre que possível, é altamente recomendada. Muitas companhias aéreas oferecem essa facilidade, o que não apenas economiza tempo no aeroporto, mas também proporciona maior comodidade aos passageiros.

No que diz respeito à bagagem, é essencial verificar as políticas de bagagem da companhia aérea que o passageiro escolheu para o voo, especialmente quanto aos limites de peso e dimensões estabelecidos para a bagagem de mão e a bagagem despachada.

Além disso, é aconselhável etiquetar sua bagagem com informações de contato atualizadas, a fim de facilitar a localização em caso de extravio.

A segurança nos aeroportos é uma prioridade, e os passageiros devem estar preparados para passar pelo controle de segurança. Isso geralmente envolve a retirada de eletrônicos e líquidos da bagagem de mão, bem como passar pelos detectores de metais. Cumprir estas diretrizes é fundamental para garantir um ambiente seguro para todos.

Em relação aos horários, é aconselhável chegar ao aeroporto com antecedência suficiente, geralmente, pelo menos, duas horas antes do horário de partida programado. Isso ajuda a evitar contratempos, como filas demoradas no check-in e no controle de segurança, permitindo que você embarque no voo de maneira mais tranquila.