Obras afetam o abastecimento de água na Zona Sul de Londrina nesta quinta-feira

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informa que vai realizar obras de melhoria na rede de distribuição de água na região Sul de Londrina nesta quinta-feira (23), o que irá interromper o abastecimento das 8h às 18h nos jardins União da Vitória do I ao IV, no Jamile Dequech e Nova Esperança.





A distribuição de água deve voltar ao normal durante a noite da quinta-feira, de maneira gradativa.

Segundo a Companhia, as intervenções na região são necessárias para adequar os equipamentos existentes para as novas estruturas que estão sendo construídas e que fazem parte das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento Integrado Londrina-Cambé.