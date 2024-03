Observatório de Feminicídios Londrina publica informe sobre o feminicídio de meninas

Júri popular do caso Eduarda Shiguematsu é suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça A defesa de Ricardo Seidi Shiguematsu, réu no caso da morte da menina Eduarda Shiguematsu, conseguiu na Justiça a suspensão do júri popular, marcado para a próxima quinta-feira (7), em Londrina.



O CASO EDUARDA

Ricardo Seidi Shigematsu e sua mãe, Terezinha de Jesus Guinaia, serão levados a Júri Popular pela acusação do feminicídio da menina Eduarda Shigematsu, que tinha apenas 11 anos à época. O crime teria ocorrido em Rolândia, na residência onde todos viviam.

Conforme consta na denúncia, o réu teria asfixiado Eduarda, sua filha, em 24 de abril de 2019, com a intenção de causar a sua morte. Não há nos autos, entretanto, elementos que comprovem a motivação do acusado.

Após o assassinato de Eduarda, o pai teria levado seu corpo até os fundos de outro imóvel da família, onde o teria enterrado. Depois de todas as ações, ele teria narrado os fatos à sua mãe, a corré Terezinha, que ciente do ocorrido, teria auxiliado na ocultação do cadáver, além de apresentar falsa denúncia de desaparecimento da criança.

O MP (Ministério Público) apresentou denúncia contra os dois réus pelos seguintes crimes: feminicídio por asfixia, com recurso do impossibilitou a defesa da vítima, com violência doméstica e familiar, contra menor de 14 anos de idade, bem como ocultação de cadáver, falsidade ideológica, todos em concurso material de crimes.

O MP alega também que o crime foi premeditado, já que há relatos de que o acusado esteve no local onde enterrou o corpo da filha por dois dias, tendo sido escutado, inclusive, barulho de obras no local nessas ocasiões.

Consta também que ele teria desligado propositalmente as câmeras de segurança da casa onde a vítima foi morta, que faziam imagens internas e externas. Além disso, formatou os equipamentos quando os religou, para apagar as imagens gravadas.

Houve sentença de impronúncia total da ré Terezinha, mas o Ministério Público apresentou recurso ao Tribunal de Justiça (TJ) do Paraná e pediu a sua pronúncia apenas por ocultação de cadáver e falsidade ideológica, o que foi aceito pelo TJ.

O julgamento, que estava previsto para ocorrer em 7 de março em Londrina, foi desaforado a pedido da defesa, sob alegação de que a grande comoção popular local poderia interferir no caso. Anteriormente, o julgamento marcado para ocorrer em Rolândia no ano passado também foi suspenso pelo mesmo motivo.



Polícia analisa imagens de câmeras de segurança e celulares A Polícia Civil vai analisar as imagens de câmeras de segurança e celulares obtidos durante a investigação da morte