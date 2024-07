Onda de frio atinge o Paraná e Londrina pode registrar 13ºC nos próximos dias

Uma onda de frio chegou ao Paraná neste sábado (6) e deve derrubar as temperaturas em todas as regiões pelo menos até o próximo final de semana.





Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Londrina pode ter mínima de 14ºC e máxima de 28ºC neste domingo (7). Porém, os dados apontam que, para terça-feira (9), a previsão é de que as temperaturas fiquem entre 14ºC e 15ºC.

A máxima deve subir no Município na quinta-feira (11), quando os termômetros podem marcar de 14ºC a 23ºC. Já no sábado (13), a previsão é de queda novamente, com as temperaturas entre 13ºC e 15ºC. A mínima de 13ºC segue prevista até segunda-feira (15).





As quedas de temperatura são esperadas em todo o Estado, mas em intensidades diferentes.